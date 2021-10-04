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Giriş Tarihi: 4.10.2021

FETÖ yalanına 300 bin lira kaptırdı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
FETÖ yalanına 300 bin lira kaptırdı
ÜSKÜDAR'DA 73 yaşındaki emekli öğretmen Oya U. telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından 300 bin lira dolandırıldı. Geçen hafta yaşanan olayda, iddialara göre Oya U.'ya ulaşan dolandırıcılar, "İsminiz FETÖ soruşturmasına karıştı. Paranızın güvende olması için bizim almamız lazım" dedi. Konuşmalara ikna olan yaşlı kadın, 300 bin liralık ziynet eşyası ve parasını evine gelen dolandırıcıya teslim etti. Bir süre sonra şüpheliler kadının tekrar aradı. Komşuların ihbarı ile polis adrese gelirken, kadın gerçek polislere de inanmadı. Uzun süren çabalar sonucu polis, kadının ikinci defa dolandırılmasına engel oldu.
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FETÖ yalanına 300 bin lira kaptırdı
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