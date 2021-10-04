Bakan Akar, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Tiflis Havalimanı'nda Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Davit Sujaşvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Başbakanlığa geçen Hulusi Akar, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili tarafından kabul edildi.

Kabulde, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayi iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Akar tarafından görüşmede, Türkiye ve Gürcistan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapıldığı, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne verilen önemin belirtildiği, bölgesel sahiplik ilkesi esas alınarak Karadeniz'deki sorunların karşılıklı diyalog ve görüşme yoluyla barışçıl şekilde çözülmesi gerekliliğinin ifade edildiği, iki ülke arasında askeri eğitim ve savunma sanayi alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesinin öneminin vurgulandığı öğrenildi. Görüşmeye, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze de katıldı.