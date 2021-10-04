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Giriş Tarihi: 4.10.2021 17:19 Son Güncelleme: 4.10.2021 17:26

Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17.03'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17.03'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deniz yüzeyinin 8,09 kilometre derinliğinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 31 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZ BİR İHBARDA BULUNULMADI

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
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