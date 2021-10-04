Suyu kesti, mahalleli suya hasret kaldı

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun bir şehit cenazesinde vatandaşların büyük tepkisi ile karşılaştığı Çubuk'ta vatandaşlar adeta suya hasret kaldı. Akkuzulu'daki su çilesini Kılıçdaroğlu'na gösterilen tepkiye bağlayan vatandaşlar gündüz kesik olan, gece de geç saatlerde 1-2 saat akan su yüzünden ev işlerinin aksadığını, uyku düzenlerinin kalmadığından yakınıyor. Seçim öncesinde Çubuk ziyaretinde "Ankara
'nın köylerinde musluktan suyu akmayan evin kalmayacağını, açıktan akan kanalizasyon kalmayacağını" öne süren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
'ın "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" vaatlerini hatırlatan mahalleliler, aylardır suya hasret yaşadıklarını ifade etti.
MİKROBUN İÇİNDE YAŞIYORUZ
Halil Kökmen (Muhtar):
Şu pandemi döneminde ne elimizi yüzümüzü yıkayabiliyoruz, ne de çamaşır bulaşık, banyo, tuvalet ihtiyaçlarımız için yeterli su bulabiliyoruz. Köyümüzün kuyularından, pınarlarından kova ve bidonlarla taşıma suyla ihtiyaçlarımızı ancak görebiliyoruz. 2 okuldaki 600 öğrencimiz ve 2 camimizin cemaati hastalık riskiyle karşı karşıya, yayılma riski daha fazla. Pis koku ve mikrobun içinde yaşıyoruz. Acil çözüm bekliyoruz.
"CEZALANDIRILIYORUZ"
Narin İravan:
Susuzluktan evimizin
önünde 50
sene önce yapılan eski
taş kuyuyu devreye soktuk.
Mahallemizde istenmeyen bir
olay yaşandı. Hepimiz üzüldük.
Keşke olmasaydı ama 50 yıl öncesine
döndük yani. 70 yaşındayım
metrelerce aşağıdan iple su çekiyorum,
belim kopuyor. 4 aydır evimizde
bir damla su yok. Çamaşır makinelerinin
içinde çamaşırlar günlerce
bekliyor, gelinim çeşmeye gidiyor
orada yıkamak zorunda kalıyor
çamaşırları. Gelinimle bu yüzden
kötü olduk. Eski zamana döndük.
İnsanlıktan çıktık. Kirden koktuk.
Tarla tapan var. Çocuklar
inşaatta çalışıyor eve gelince
banyo olamıyorlar.
Hilmi Çakırgöz:
Gece sahura
kalkar
gibi,
4 aydır
geceleri nöbet
tutuyoruz. Onda da
1-2 saat akıyor, makine
yarım kalıyor. Mecbur
hanımlar köyün çamurlu çeşmesinde
çamaşırlarını yıkıyorlar.
Üzücü, istemediğimiz bir
tepki olmuştu sanırım cezalandırılıyoruz.
Gülemden Kırdı:
Evimize gelen
misafir kokudan ve sineklerden
kaçıyor. Kanalizasyon bazen taşıyor
adeta göl gibi olunca kamyonlar
gelip çekiyor. 3 gün sonra tekrar
oluyor.
Güllü Çakırgöz:
Sularımız akmadığı
için merkezde oturan ablama
çamaşırları götürüyorum.
Makineler çalışmıyor. Eski
çağlara döndük. Çocuklar
banyo olamıyor,
abdest alamıyoruz.