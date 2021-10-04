Tıp fakültesi vaadiyle 2 milyon dolar dolandırıldılar

Ankara'da 3 ay önce kurulan bir şirket yurt dışında bulunan öğrencileri İsveç hükümetinin verdiği bir bursla Türkiye'de tıp fakültesinde okutmak vaadiyle aracılık yapmaya başladı. Şirket yetkilileri tıp fakültesi okutmak için öğrencilerden 10'ar bin dolar istedi. Ürdün, Filistin, Tunus ve Suriye'den 178 öğrenciyi Türkiye'ye getiren firma öğrencilere kalmaları için ev ayarladı. Evlerde 5'er kişi kalan öğrenciler üniversitelerin kayıt süreleri sona erince dolandırıldıkları ortaya çıktı. Öğrencilerden 32'si şirket yetkilileri Irak uyruklu Faisal Ali İsmail Suleman, Lokman Muhammed Suleyman ile Ürdün uyruklu Haitham Abdallah Dhib hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan suç duyurusunda bulundu.

TIP FAKÜLTESİNDE OKUMA VAADİ VERDİLER



Mağdur öğrencilerin Avukatı Mehmet Emin Bozyiğit suç duyuru sonrası Ankara Adliyesi önünde mağdur öğrencilerle birlikte açıklamalarda bulundu. Bozyiğit, Filistin, Tunus, Suriye ve Ürdün'den gelen 178 öğrencinin Türkiye'de tıp fakültesi okutma vaadiyle dolandırıldığını ve bu konuyla alakalı suç duyurusunda bulunduklarını kaydederek "Ankara'da Medeniyet Grup ismiyle üç ay önce kurdukları şirketle İsveç hükümetinin verdiği bir bursla 10 bin dolar karşılığında yabancı uyruklu öğrencilere tıp fakültesini 6 yıl boyunca okutma vaadinde bulundular. Bununla ilgili basit bir sözleşme hazırlayıp, öğrencilere ve ailelerine imzalattılar ve karşılığında 10 bin dolar aldılar. Bizim bildiğimiz 178 kişi var ve sayı her geçen gün artıyor. Bu konuyla alakalı savcılığa ayrıntılı suç duyurusunda bulunduk. Şüpheliler hakkında en kısa sürede yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep ettik. Burada hem yurt dışından getirenler yabancı hemde öğrenciler yabancı, getirenlerden biz resmi olarak üç kişi tespit edebildik, onlardan da iki tanesi Iraklı bir tanesi Ürdün'lü. Asıl yetkili Irak vatandaşı, bu firma hala faaliyetlerine devam ediyor. Biz yurt dışından, Ürdün'den, Tunus'tan da haberler alıyoruz. Öğrencilerin bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TOPLAM 2 MİLYON DOLAR DOLANDIRILDILAR



Avukat Bozyiğit, şirket yetkililerinin çok kötü bir sözleşme imzalattığını ve orada ki bozuk Türkçe'den bile öğrencilerin dolandırıcılığının belli olduğunu belirterek, "Bu işteki dolandırıcılığı totale vurduğumuz zaman 2 milyon dolar tutarında bir rakam var. Gelen öğrenciler tıp fakültesi okuyacağım diye son paralarını vermiş, bir umutla gelen öğrenciler. Getiren şirket onlara ev ayarlama konusunda da yardımcı olmuş ama paralarını kendileri veriyor. 5 öğrenci beraber aynı evde yaşayıp hayatlarını idame ettiriyorlar. Bu olay netleştikten sonra tamamı kendi ülkelerine dönecekler. Türkiye'de şu anda 90 günlük turist vizesiyle kalıyorlar. Herhangi bir okula kayıtları olmadığı için öğrenci vizesi alamayacaklar. Sadece Ankara'da değil, İstanbul ve Bursa'ya da öğrenci götürmüşler" sözlerini kaydetti.