Acının fotoğrafı

Bingöl
'ün Genç
ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasının tamirine giderken PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan iki işçi, geride 4 yetim ile gözü yaşlı aileler bıraktı. Saldırı Emrullah Anşin'i (40) eşi ve 4 çocuğundan, Ömer Faruk Kaya
'yı (31) da 2 aylık eşinden ayırdı. Şehit Anşin'in 3 yıl önce Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş'de göreve başladığı, yaklaşık 1.5 ay önce anjiyo olduğu öğrenildi. Yetim kalan çocukları Sudenur (14), Elif Yağmur
(7), Alper (13) ve Yusuf Hamza
'yı (6) yanına alarak şehidin mezarına giderek dua eden Hülya Anşin "Eşim hep dimdik durdu. Ben de çocuklarım da dik duracağız, boyun eğmeyeceğiz. Kökleri kurusun, ciğerimi yaktılar, ciğerleri yansın. Ocağımı söndürdüler, ocakları sönsün. Yavrularımı babasız bıraktılar. 4 yavrumu yetim bıraktılar. Güçlüyüz, ayaktayız, yıkılmayacağız" dedi. Babasının mezarına sarılarak gözyaşı döken 14 yaşındaki Sudenur Anşin ise "Babam onların yüzünden öldü. Ne istediniz babamdan?" diye feryat etti. Şehidin ablası Hatice Anşin
de faillerin yakalanmasını istediklerini belirtti. Bu arada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psiko-sosyal destek ekipleri şehidin çocuklarını yalnız bırakmıyor.
2 AY ÖNCE EVLENMIŞTI
Şehit Ömer Faruk Kaya'nın da dedesi tarafından büyütüldüğü, 2015'te bu göreve başladığı, 2 ay önce de Fatma Kaya
ile evlendiği öğrenildi.
SALDIRIYA TEPKİ ÇIĞ GİBİ:
KÜRTLERİN TEK SORUNU TERÖRDÜR
Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkan Vekili Musa Budraç "Bu kardeşlerimiz ekmekleri, çocukları için çalışıyorlardı. Masum insanları katlettiler. Hepsini lanetliyoruz" derken Bingöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yılmaz Çapak "İşçilerin tek amacı insanlara hizmet verebilmekti" diye konuştu. Vatandaşlardan Sabri Gündü
ise tepkisini"Kürtlerin tek sorunu terördür" sözleriyle gösterdi.