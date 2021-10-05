Djital Pandemi: Mahremiyet çağının sonuna gelindi!

Ali Murat Kırık sözlerini şöyle noktaladı:

DİJİTAL PANDEMİ: MAHREMİYET ÇAĞININ SONUNA GELDİK

Dünyada 7.5 milyar nüfus var, 2 milyarı WhatsApp kullanıyor. İletişim artık bu ve diğer mecralarda yaşanıyor. Hayatlarımızı artık sosyal mecralarda yaşamaya başladık. Bu durum bizim ne kadar bağımlı olduğumuzu ve sosyal medya olmadan da iletişim kuramadığımızı gözler önüne serdi. Bu durum yüz yüze iletişimin kaybını ve artık insanların sadece sanal ortamda iletişim kurduğu gerçeğini ortaya koymaya başladı. Bunu; 'Dijital pandemi' olarak da nitelendirmemiz mümkün. Bu dijital pandeminin ne kadar süreceği ve ne zaman geçeceğini de bilmiyoruz. Gelecek büyük tehdit ve riskleri bünyesinde barındırıyor. Mahremiyet çağının sonuna geldik. Üzülerek söylemek gerekir ki; Gelecekte de bu tarz sorun ve aksaklıklarla karşı karşıya kalacağız. Ne yazık ki alternatifsiz bir şekilde kaldığımız için bu mecraları kullanmaya devam edeceğiz.