Küresel çapta elbirliği yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan , BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif 'in daveti üzerine, Kamerun 'un başkenti Yaounde 'de gerçekleştirilen 4 Ekim Dünya Habitat Günü kutlama etkinliğinin açılış bölümüne video mesajla katıldı. 1996'da, İstanbul 'un Habitat 2'ye ev sahipliği yaptığını ve bu etkinliğin küresel çapta ses getirdiğini hatırlatan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:"Küresel çapta hükümetimizle, sivil toplumumuzla, iş dünyamızla iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak her türlü çevre çalışması için elbirliği yapmaya hazırız. Son Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere, Paris Anlaşması da Meclisimizde oylamaya sunulacak. Çevre ve iklim krizi, elbette hükümetlerin, uluslararası organizasyonların olduğu gibi bireylerin de sorumluluğunda bir konu. Bizi çevre ile yeniden dost kılacak bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var."Bu arada Hayvanları Koruma Günü nedeniyle de sosyal medyada paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım" ifadesini kullandı.