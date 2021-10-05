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Giriş Tarihi: 5.10.2021 10:41

Mersin'de terör operasyonu: 58 gözaltı

BEKİR COŞKUN
Mersin’de terör operasyonu: 58 gözaltı

Mersin'de yapılan terör operasyonlarında, son 2.5 ayda gözaltına alınan 58 kişiden 12'si tutuklandı. Aile görüşmeleri sonucunda ise ikna edilen 3 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 15 Temmuz- 1 Ekim 2021 tarihleri arasında PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ ve MKP terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 58 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 12'si tutuklanırken, 30'u adli kontrol kapsamında, 16 şüpheli ise mahkeme ve savcılıkça serbest bırakıldı.

Yine aynı dönemde, Irak ve Suriye'deki PKK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yönelik aile görüşmeleri sonucunda ikna edilen 2 örgüt mensubunun ise güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

Örgütün kırsal alanına 2014 yılında katılım sağlayan Ş.Ü. isimli örgüt mensubu da ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde, Irak'ın Fiş Habur sınır kapısından önce KDP güçlerine ardından, 19 Eylül tarihinde de Habur sınır kapısından güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Mersin'de terör operasyonu: 58 gözaltı
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