Meteoroloji’den son dakika hava durumu paylaşımı: Perşembe gününden itibaren değişiyor...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesiminde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 4°C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 9°C, 19°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 14°C, 19°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı