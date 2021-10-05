‘Milli mesajlaşma uygulamalarını kullanın’

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram
ve Facebook
'a dün saat 18.40 itibariyle dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan
, sosyal medya uygulamaları üzerinde yaşanan erişim problemine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Sayan, yaptığı açıklamada "WhatAspp
, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedi. Anlık haberleşme amacıyla kullanılan yabancı menşeli platformlar (OTT servisler) ve sosyal ağlar, ülkelerin yasal düzenlemelerine uymadığı gibi, hizmet kalitesi taahhütleri de bulunmuyor" ifadelerini kaydetti. Sosyal medya platformalarında yaşanan sorunların yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarının önemini daha çok ortaya çıkardığının altını çizen Bakan Sayan, "Kullanıcı sayısı arttıkça ekonomik değeri büyüyen bu platformların, kullanıcılarına karşı daha fazla sorumlu olması gerekiyor. Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum" dedi. ANKARA