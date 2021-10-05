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Giriş Tarihi: 5.10.2021 11:48

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

İşte o açıklama:

PKK'lı teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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