Minik Ece Nur’un kapıya astığı tatlı uyarıya moral karşılığı geldi!

Rize'de ailecek Covid-19'a yakalanarak karantinaya giren ilk okul 3.sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Ece Nur,evinin kapısına uyarı kağıdı astı. Kapıya astığı uyarıda. "Covid olmuşuz, Delta var maalesef" yazıyordu. Ece Nur'un bunu gören minik arkadaşları ise moral vermek amacıyla evinin kapısını geçmiş olsun notlarıyla doldurdu. İlkokul öğrencisi 9 yaşındaki Ece Nur Avcı '40 günlük bebek kardeşim bile Covid oldu. Evde kaldığım için çok mutsuzum. İnsanlar çok tedbirsiz ve onlar yüzünden bu durumdayız' diyerek tepkisini dile getirdi.

Arkadaşlarının kapıya astığı notlarla çok mutlu olduğunu söyleyen 9 yaşındaki Ece Nur Avcı "Arkadaşlarımın bazıları temaslı olarak evlerinde bir süre duracaklar ve sonra okula gidecekler. Arkadaşlarım,kapıya astığım uyarı yazısını görünce ,onlar da "geçmiş olsun notları" yazıp bana büyük moral verdiler. Sorumsuz insanların yüzünden koronavirüse yakalandık.

Onlar yüzünden evde kalmak zorunda oluyoruz. Evde kaldığımız için de çok mutsuzum. Öğretmenimi, okulumu çok özlüyorum. Babam da karantina da olduğumuzdan beri eve gelemiyor. Babaannemde kalıyor. Babamı çok özledim. Ben aslında iyiyim ama bazen ateşim çıkıyor. Biraz mutsuzum. Karantinadan çıkınca okuluma gidip,arkadaşlarımla oyunlar oynayarak, beraber eğleneceğim. Buradan herkese sesleniyorum "sosyal mesafenizi koruyun" ve çok dikkat edin. Mutlaka yedek maskeniz olsun. Daha kırk günlük bebek kardeşim bile korona oldu.Herkesin dikkatli olması gerek. Ben ve bütün aileme Covid Delta varyantı bulaştı. Lütfen tedaviniz bitmeden sokağa çıkmayın. Ben sizin yüzünüzden okuluma gidemiyorum. Derslerimden geri kalıyorum. Lütfen daha dikkatli olun" dedi

'BİLİNÇSİZ İNSANLARIN YÜZÜNDEN HEPİMİZ COVİD'E YAKALANDIK'

İnsanların çok bilinçsiz davrandığını ve otobüs gibi alanlarda tedbirsizliklerle karşılaştıklarının altını çizen Ece Nur'un ablası Havva Nur Avcı "6 gündür karantinadayız. Okula giderken ailem bırakıyordu beni. Okul çıkışında otobüsle dönüyordum. Otobüste bilinçsiz ve tedbirsiz davranışlardan dolayı hastalığa yakalandık. Sanırım otobüste birisi covid hastasıydı. Büyük ihtimalle öyle bulaştığını düşünüyoruz. Ailede yeni doğan kardeşimle beraber 5 kişiyiz. Bebek olan kardeşim de Covid oldu. Hepimiz insanların bilinçsiz davranışlarından Covid'e yakalandık. Eğer insanlar kendilerinden şüphe ediyorlarsa evlerinden çıkmamalılar. En azından test olmalarını öneriyorum. Eğer kötü hissediyorsanız kendinizi karantinaya alın. Biz şuan okula gidemiyoruz. Konularımız bayağı ilerlermiş. Biz geride kalıyoruz. Uzaktan eğitimde çok verimli olmuyor. Herkesten daha dikkatli olmalarını rica ediyorum" şeklinde konuştu.

'ARKADAŞIMIZA DESTEK OLUYORUZ'

Ece Nur'un arkadaşı Nihal Altıntepe ise okulunu ve öğretmenlerini çok özlediğini belirterek, bende temaslı olarak evde bekliyorum. Arkadaşımın hasta olduğunu öğrenince çok üzüldüm. Ona moral vermek için kapısına "geçmiş olsun" notları bıraktık. Arkadaşım karantinadan çıktıktan sonra birlikte çok güzel oyunlar oynayacağız. Öğretmenlerimi ve okulumu çok özledim" ifadelerini kullandı.

KURALLARA UYULURSA CORONA BULAŞMAZ

Arkadaşı için çok üzüldüğünü ve insanların kurallara uyarak Covid'in bulaş riskinin olmayacağını söyleyen Mirza Efe Altıntepe " Arkadaşımızın koronaya yakalandığı için çok üzüldük.Onu çok özledik. İnsanlar temiz olur,kurallara uyarsa kimseye Corona bulaşmaz. Bizlerde rahat rahat okulumuza gider,ders yapar,oyunlar oynarız" dedi.