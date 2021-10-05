Muz yüklü konteynerde kokain taşıyan 5 kişi tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 25 Ocak'ta Kolombiya'nın Bogota şehrinden çiçek kolileri arasında İstanbul'a getirilen 24 kilo 600 gram, 25 Mart'ta 2 kilo 184 gram ve 5 Eylül'de Ekvador'dan muz konteynerine gizlenerek getirilen 44 kilo 850 gram kokain sevkiyatıyla bağlantılı olduğu belirlenen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul ve Ankara Emniyetine bağlı Narkotik ve Kaçakçılık Şube Müdürlükleri ekiplerince 9 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Ankara, İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan 6 şüpheli ifadelerinin ardından 'Örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti' suçundan Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme 5 kişinin tutuklanmasına, bir şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheli Ankara, İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda yakalandı, 3'ü yurt dışında olmak üzere 4 kişi ise aranıyor.

44 KİLO 859 GRAM KOKAİN



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve delillerden hareketle muhtelif tarihlerde ara yakalama işlemleri yapıldığını kaydetti. 5 Eylül'de Mersin Limanı'na ulaşacak bir gemiyle muz yüklü konteyner içerisinde yasa dışı yollarla uyuşturucu sokulacağı bilgisi üzerine yapılan aramada ise konteyner içerisinde 44 kilo 850 gram kokain ele geçirildi. Mersin'deki olayla ilgili şüpheliler D.K.H. (Irak uyruklu), V.D. ve İ.D tutuklanırken soruşturma dosyası, irtibatlı olması nedeniyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.