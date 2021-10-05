Son dakika haberleri: 5 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum belli oldu

İKİ DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Şırnak ve Bingöl olarak sıralandı.

ESKİŞEHİR MAVİYE DÖNDÜ

Öte yandan haritada, iki doz aşılananların oranının yüzde 75'i geçtiği, mavi renkle gösterilen il sayısı 8'e yükseldi. Eskişehir, mavi kategoriye geçen iller arasında yer aldı.