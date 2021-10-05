Türk donanması provokasyona geçit vermedi

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nce kiralanan 'Nautical Geo' araştırma gemisinin faaliyetlerine yönelik 29 Eylül'de NAVTEX yayımlandı. Büyük bölümü Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan bir sahada yapılması öngörülen çalışmanın Türkiye ile koordine edilmemesi üzerine, geminin bayrak devleti Malta
ve donatan şirketinin bulunduğu İtalya
nezdinde diplomatik kanallardan girişimde bulunuldu. Ayrıca faaliyetin Türkiye ile koordine edilmesi gerekliliği, 1 Ekim'de yayımlanan NOTMAR ve NAVTEX ile denizcilere de duyuruldu. Türkiye'nin bu girişimlerine rağmen 'Nautical Geo' 3 Ekim sabahı Türk Kıta Sahanlığı'na izinsiz girme teşebbüsünde bulundu. Bunun üzerine Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk Deniz Kuvvetleri
'ne ait bir gemi tarafından sorgulanarak, ikaz edildi. Buna rağmen geminin kıta sahanlığına izinsiz girmesi üzerine, araştırma gemisi Türk Kıta Sahanlığı'nın dışına çıkarıldı. 'Nautical Geo'nun geçen hafta da Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan Girit
'in doğusundaki sahada izinsiz yapmaya çalıştığı faaliyet yine Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarınca engellenmişti. Yunanistan
, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail
, doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında Akdeniz'de sismik araştırmalar yürütmek için 'Nautical Geo' adlı araştırma gemisini kiralamıştı. Gemi, 2018'de Kıbrıs'ın batısında Türk deniz yetki alanına girmeye yeltenmiş, bu girişim Türkiye'nin karşı hamleleriyle engellenmişti. Doğu Akdeniz'deki provokasyonu değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Haklarımızı ve Kıbrıs Türkleri'nin haklarını sonuna kadar savunuruz. Bu haklara halel getirecek bir adım olduğu zaman da gereğini yaparız. Ancak diplomasi tükendiği zaman sahaya iniyoruz. Amacımız da tekrar diplomasiye geri döndürmek" dedi.