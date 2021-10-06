AK Partili vekil eşlerinden annelere destek

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için, 764 gündür HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan anneleri, TBMM Başkan Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop
, Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati'nin eşi Özlem Nebati
, Çankırı
, İstanbul
, Rize
milletvekillerinin eşleri Zuhal Akbaşoğlu
, Tülay Turan, Hilal Camlı ve Tülay Bak ile AK Parti Milletvekili Oya Eronat ziyaret etti. Ailelerin hikâyelerini dinleyen grup adına açıklama yapan Sabriye Şentop, ziyaret sırasında ailelerin acısını, çığlıklarını derinden hissettiklerini belirterek, bir çocuğun evden çalınmasının o ailelerin hayallerinin çalınması anlamına geldiğini söyledi. Ailelerin çalınan çocuklarının geleceği gittiği için travma yaşadıklarına dikkat çeken Şentop, "Diyarbakır annelerimiz, çalınmış geleceklerini geri istiyorlar. Biz de sonuna kadar arkalarındayız, onları destekliyoruz" diye konuştu.