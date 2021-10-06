Annelerin eyleminde 765’inci gün! Aile sayısı 237’ya yükseldi

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ya da kandırılıp dağa götürülen çocuklarını kurtarmak için HDP İl binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi 765'inci gününe girdi. Şu ana kadar 32 kişinin ailesine kavuştuğu ve PKK'nın tüm tehditlerine rağmen süren eyleme katılım da devam ediyor. Bir ailenin daha katıldığı eylemde sayı 237'ye yükseldi. Kars'tan 11 yıl önce 22 yaşında terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Erhan için eyleme katılan anne Zeliha Mingsar, Türkçe bilmediği için Kürtçe yaptığı konuşmada, oğlunun İstanbul'da çalışırken HDP'lilerin dağa götürüldüğünü söyledi.