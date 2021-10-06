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Giriş Tarihi: 6.10.2021 20:37 Son Güncelleme: 6.10.2021 21:12

Hakkari'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Hakkari’de PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de komandolar tarafından yapılan operasyonlar da PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen operasyonlar da kırsal alanında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Birlikleri tarafından icra edilen operasyonda; 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği,1 adet Mayın, 2 adet Anti Tank Mayını,1 adet elektrikli fünye, 7 adet Keskin Nişancı Tüfek Fişeği,75 adet 5.56 çapında fişek,10 kg A-4 olduğu değerlendirilen patlayıcı madde,1 adet M-16 Tüfek Susturucusu,1 adet Dron,15 adet dron anteni,12 adet batarya,1 adet sabit telsiz, 6 adet drona ait kılıf,3 adet güç kablosu, 1 adet adaptör,1 adet uzaktan kumanda, 4 adet tüfek temizleme kiti ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede PKK'ya karşı sürdürülen operasyonlar devam ediyor.

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Hakkari'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
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