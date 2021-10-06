Hakkari’de PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen operasyonlar da kırsal alanında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Birlikleri tarafından icra edilen operasyonda; 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği,1 adet Mayın, 2 adet Anti Tank Mayını,1 adet elektrikli fünye, 7 adet Keskin Nişancı Tüfek Fişeği,75 adet 5.56 çapında fişek,10 kg A-4 olduğu değerlendirilen patlayıcı madde,1 adet M-16 Tüfek Susturucusu,1 adet Dron,15 adet dron anteni,12 adet batarya,1 adet sabit telsiz, 6 adet drona ait kılıf,3 adet güç kablosu, 1 adet adaptör,1 adet uzaktan kumanda, 4 adet tüfek temizleme kiti ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede PKK'ya karşı sürdürülen operasyonlar devam ediyor.