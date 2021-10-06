Mutluluk turnesi! Köy okulları onlarla gülüyor

İstanbul'dan yola çıkan ve yaklaşık 3 bin kilometre yol kateden öğretmenler yaptıkları bu faaliyetle yürekleri ısıttı. Hiçbir ücret almadan kendi imkanlarıyla yola koyulan öğretmenler şehir şehir dolaşıp öğrencilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

SOSYAL MEDYADA DA EĞİTİM DEVAM EDİYOR



Tasarladıkları eğitsel ve rekreatif oyunları sosyal medya üzerinden öğretmenlere ücretsiz bir şekilde oyun örnekleri ve oyun kartları sunmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden binlerce öğretmen ve öğrenciye ulaşan bu proje, okullar tarafından da sürekli davet alıyor.

SABAH'a konuşan proje kurucusu Resul Aydoğan, "Amacımız bir çocuk da olsa yüreğine dokunabilmektir, onların mutluluğu bizim de çalışma hevesimizi arttırıyor" ifadelerini kullandı. Aydoğan, "Bu projedeki amaçlarının, köy okulların da öğrenim gören öğrencilerin yüzlerini güldürmek ve onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yardım severler ile köprü oluşturmakdır" ifadesini kullandı.

OYUN DÜNYASI KURACAĞIZ



Geçtiğimiz haftalarda Resul Aydoğan'ın, "Seçilmiş Kahramanın El Kitabı" adında öğrencilere ve öğretmenlere yönelik bir oyun kitabı da severleriyle buluştu. Yazdığı kitap hakkında da konuşan Aydoğan, "Kitabımız başkahramanın bizzat okuyucunun kendisi olacak şekilde tasarlandı. Böylece okuyan öğrencimiz kendisini bir oyun dünyasının merkezinde bulacak" dedi.