PKK’lıların saldırısında şehit düşen Yasin Börü ve ağır yaralanan Yusuf Erin’in ailelerine ziyaret

Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantılarının, Suriye'nin Kobani kentinde yaşananları bahane ederek yaptığı çağrılar ile terör örgütü yandaşlarınca 6-8 Ekim 2014 tarihinde 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirilen saldırılarda 2 polis şehit olmuş, 37 vatandaş ise hayatını kaybetmişti.

Kurban eti dağıttıkları sırada terör yandaşlarının saldırısına uğrayan Yasin Börü de hayatını kaybetmiş, Yusuf Er de ağır yaralanmıştı.

Kanlı provokasyonun 7. yılında Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Şehit Börü'yü unutmadı. Börü ve Er'in ailelerini ziyaret eden Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek terör zihniyetine olan tepkisini dile getirdi.

ZİYARET AİLEYİ DUYGULANDIRDI

Başkan Beyoğlu, önce şehit Yasin Börü'nün babası Fikri Börü ve annesi Hatice Börü'yü kaldıkları evde ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette acılı anne ve babaya sabır ve metanet dileyen Başkan Beyoğlu, merhum Yasin'e yapılanların terör zihniyetinin apaçık göstergesi olduğunu söyledi.

Beyoğlu, "Allah'ın izniyle Yasin kardeşimiz şehit olmuştur. Bu zülmü yapanlar iki dünyada da bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Evlat acısı zordur, sizi çok iyi anlıyorum. Ancak evladınız hayır işi yaparken haince ve kalleşçe şehit edildi. Allah bunun mükafatını hem size hem kendisine verecektir. Biz her zaman ve her koşulda yanınızdayız, bunu bilin." dedi.

Börü ailesi yapılan anlamlı ziyaret nedeniyle Beyoğlu'na teşekkür ederek bundan dolayı büyük teselli bulduklarını kaydetti.

"DEVLETİMİZ GÜÇLÜDÜR, SİZLER YALNIZ DEĞİLSİNİZ"

Beyoğlu'nun ikinci ziyaret durağı örgüt yandaşları tarafından hunharca saldırıya uğradıktan sonra "öldü" sanılarak bırakıldığı için mucize eseri kurtulan Yusuf Er oldu. Ailesinin geçimini sağlamak için çok zor şartlarda mücadele ettiğini dile getiren ve girdiği bir çok işten çeşitli baskılar sonucu çıkarıldığını belirten Yusuf Er, her şeye rağmen haline şükrettiğini söyleyince Beyoğlu, duygu dolu anlar yaşadı.

Er ailesine her türlü desteği vererek hayat mücadelesinde yalnız bırakmayacaklarını anlatan Beyoğlu, "Onca şeyi yaşamanıza rağmen göstermiş olduğunuz metanetten çok etkilendim. Şunu biliniz ki devletimiz güçlüdür, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sizlerin ve milletimizin her ferdinin yanındadır. Bizler buradayız, bundan sonra sizi yalnız bırakmayacağız. Gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği en güzel şekilde milletimize yansıtmaya gayret ediyoruz. Sizlerin sesi olmak ve kol kanat germek için varız." diye konuştu.

Beyoğlu'nun ziyaretini ve onları sahiplenen davranışını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Yusuf Er ve eşi, bu duyarlı tutum için teşekkür etti.