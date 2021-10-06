Tapu müdürü ve 32 şüpheli tutuklandı

ŞİLE'DE Tapu Müdürlüğü
'nde rüşvet iddialarına ilişkin 1 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 82 şüpheliden 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 43'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında tapu müdürü, tapu müdür yardımcısı, 10 tapu memuru, emlakçı, iş takipçisi ve komisyoncular bulunuyor. Soruşturmada yapılan aramalarda bazı şüphelilerin evlerinde zarf içerisinde banknot paralar ele geçirilmişti. Şüphelilerin tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin ettikleri belirlendi.