Üsküdar Belediyesi pedal çevirerek Serebral Palsi hastası çocuklar için farkındalık oluşturdu





'BU RAHATSIZLIKLA MÜCADELE EDEN ÇOCUKLARIMIZ VE AİLELERİNİN YANINDAYIZ'

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü. Biz bu özel günde bu rahatsızlıkla mücadele eden çocuklarımızın, ailelerimizin yanında olmak ve bu toplumsal anlamda bir farkındalığını bütün vatandaşlarımıza duyurmak, buraya vatandaşlarımızın ilgi ve alakasını çekmek üzere hem İstanbul'dan hem İstanbul dışından vatandaşlarımızla bir program tertip etmiş olduk. Bisiklet yarışından sonra çocuklarımızı Valide Sultan Gemimizde bir boğaz turunda ağırladık. Hem farkındalık adına hem de bu ailelerin yanında olmak adına önemli olduğuna inanıyorum. Toplumumuzda ne yazık ki çok fazla insanımız bu hastalığın farkında değil. Türkiye'de bu hastalıkla mücadele eden hasta sayısı da öyle azımsanacak bir rakam değil. Tüm Türkiye'de 850 binin üzerinde çocuğumuz bu rahatsızlıkla mücadele ediyor ve bu çocukların aileleri bunun maalesef dezavantajını yaşıyorlar. Hem buraya bir dikkat çekmek hem de bunlara, toplum olarak hem kamu kurumları, hem sivil toplum kuruluşları, hem de bir vatandaş olarak bu işlerde bizim de vatandaşımızın yanında olduğumuzu, onlara karşı hepimizin az ya da çok bir görevinin olduğunu anlatmak için Üsküdar Meydanı'nda bu programı tertip etmiş olduk. Bu çocuklarımıza Üsküdar'a hoş geldiniz diyorum. Sağlık, afiyet diliyorum" şeklinde konuştu.