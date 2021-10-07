Bakan Kasapoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz’u ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, Kuntz'un yanı sıra TFF yönetim kurulu üyeleri Mehmet Baykan, Hamit Altıntop ve Alkın Kalkavan ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da hazır bulundu.