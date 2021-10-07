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Giriş Tarihi: 7.10.2021 17:50 Son Güncelleme: 7.10.2021 17:51

Bakan Kasapoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'u ziyaret etti

AA
Bakan Kasapoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz’u ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'u ziyaret etti. Kasapoğlu, Norveç ve Letonya ile oynanacak önemli karşılaşmalar öncesinde Alman teknik adama ve milli takıma başarılar diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, Kuntz'un yanı sıra TFF yönetim kurulu üyeleri Mehmet Baykan, Hamit Altıntop ve Alkın Kalkavan ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da hazır bulundu.

ALMAN TEKNİK ADAM VE MİLLİ TAKIMA BAŞARILAR DİLEDİ

Kuntz'u yeni görevinden dolayı tebrik eden ve kendisinden takımın durumu hakkında bilgi alan Kasapoğlu, Norveç ve Letonya ile oynanacak önemli karşılaşmalar öncesinde Alman teknik adama ve milli takıma başarılar diledi.

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Bakan Kasapoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'u ziyaret etti
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