CHP’li belediyede işçi kıyımının ardı arkası kesilmiyor

Mersin'de, performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek önceki dönemde işe alınan personelleri haksız yere işten çıkaran CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve yönetimi, bu güne kadar yaklaşık 3 bini aşkın işçiyi işinden etmesine rağmen kıyım bitmiyor. Kültür ve İmar A.Ş'den her ay sessiz sedasız işten çıkarmalar devam ederken ekmeğinden olan işçilerin işe dönüş davasını kazanmalarına rağmen işe dönüşüne de izin verilmiyor.

İşten atılan işçilerin çoğu Cumhur İttifakını desteklediği için suçlanarak, önce mobbing uygulanıyor. Ardından performans düşüklüğü adı altında işinden ediliyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatı ile işçilerin sosyal medya hesaplarının geçmişe doğru tarandığı belirtilirken, Cumhur İttifakını desteklediği için ve paylaşımlarından dolayı işten çıkartıldıkları iddia ediliyor.

Hasan Asma; "Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş'de Ziraat Teknikerliği görevindeyken, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına ilaçlamaya gönderdiler, oradan da Hal Müdürlüğüne kapı çıkış kontrol görevlisi olarak gönderildim. Sonrasında da çöpe gönderildim. Birçok mobbinge maruz kaldım ve işi bırakmaya zorlandım. Sonuçta da en sonunda ekmeğimle oynadılar." dedi.

2014 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesinde işe başladığını belirten 28 yaşındaki Mehmet Açıkgöz, Ulaşım Daire Başkanlığında işe başladığını, ardından Zabıta Daire Başkanlığına gönderildiğini, sonrasında da Hal Müdürlüğünde görevliyken işinden edildiğini belirterek, "Sırf Cumhur İttifakına oy verdim diye işten çıkarıldım. Bir gerekçe yok. Önce kısa çalışmaya gönderdiler, sonrasında senelik izne gönderdiler. İzinden geldikten sonra da 5 gün çalıştırıp, iş akdi sözleşmemi nedensiz bir şekilde tek taraflı fes ettiler. Bana mobbing uygulandı. Tek suçum geriye dönük sosyal medyada, Cumhur ittifakını beğeni yapmam. Bu nedenle kovuldum. 2 aylık çocuğuma mama alamayacak duruma getirdiler beni" diye konuştu.

Mehmet Ali Sığırcı; "Vahap Seçer'in seçim çalışmalarında, seçim otobüsünde bizzat ben bulundum, görevliydim. Seçim çalışmalarında ki yedi kişilik çalışma ekibinde bulunanlardan biriydim. Seçimin kazanıldıktan sonra anlam veremediğim ve açıklamasız diskalifiye edildim. Ben bazı şeyleri çok iyi biliyorum. Seçimden sonra özelikle CHP il başkanlığında işten çıkarılacak olan yaklaşık 5 bin 200 kişinin listesi bizzat yanımda hazırlandı. Burada işten atılacak kişiler önceden belirlenerek listeleniyordu. Benim çıkarılmamla ilgili olarak, Kemal Kılıçtaroğlu'nun özel kalemi ile görüştüm, mailde attım, fakat sonuç sıfır. Hiçbir cevap verilmedi. Ankara'ya da gittim, görüştürülmedim. Ben bütün yolları denedim ama bütün kapılar yüzüme kapandı. Fişleme mobbing devam ediyor. Kendi yandaşlarını alıyorlar, sefillik, rezillik diz boyu. Bunların hak hukuk adalet işçinin yanındayız, haklının yanındayız sözleri tribüne oynamaktır. Başka bir şey değil" dedi.

İşten atılan işçiler hakların aramak için mahkemeye başvuruyor, fakat mahkemeyi kazanan işçilere CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, iş başı yaptırmıyor.