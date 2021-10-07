Göksu’dan İmamoğlu’na imalı cevap: CHP’li İBB, milli teknoloji hamlesi ile tanıştı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, doğal gaz boru içi denetleme robotu üretimine başladıklarını sosyal medyadan duyurarak, "Dünya'da tekti, şimdi değil. İBB olarak doğal gaz boru içi denetleme robotu üretimine başladık. Bu akıllı robotlar şehrin altında dolaşıp denetim yapacaklar. İştirak şirketimiz İGDAŞ'a, TÜBİTAK'a ve çalışmada emeği geçen bütün mühendislere teşekkürler" ifadelerini kullandı.

"BİR MUSLUK, HEYKEL DEĞİL TABİ…"

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun doğal gaz boru içi denetleme robotu üretimine başladıklarını duyurması ardından bu projenin AK Parti belediyeciliğinin İstanbul'daki vizyonunun ürünü olduğunu açıkladı. Göksu, İmamoğlu'na imalı bir cevap vererek sosyal medya hesabından "AK Parti'nin İstanbul'daki vizyoner belediyeciliğinin meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. 2017 yılında TÜBİTAK'la başlattığımız projenin tamamlanmasıyla birlikte, CHP'li İBB yönetimi de ilk defa #MilliTeknolojiHamlesi ile tanıştı. Bir musluk, heykel değil tabi…" dedi.