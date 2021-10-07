Kooperatif marketler fiyatları dengeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ana gündem maddesi ekonomi oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli
ekonomik verilere ilişkin bir sunum yaptı. Türkiye
'nin gıda enflasyonunda yüzde 28-29 bandında, dünyada gıda enflasyonu ise 35 sınırına dayandığını belirten Canikli, Türkiye'nin bu bandın 5-6 puan altında olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, toplantıda ekonomide pandemi etkilerinin azaldığına dikkat çekerek, ekonominin iyi durumda olduğunu söyledi. Erdoğan, yaptığı değerlendirmede ikinci çeyrekte Türkiye'nin İngiltere
'nin önüne geçtiğini, alınan tedbirlerle enflasyondaki düşüşün devam edeceğini ifade etti. Gıda enflasyonu ile ilgili Tarım Kredi Kooperatifi
'nin market sayısının bine çıkarılacağını ifade eden Erdoğan, fiyatların zincir marketlerden yüzde 20 daha ucuz olduğunu söyledi. Erdoğan, tarım kooperatif marketleri artıkça fiyatlarda bir dengelenme yaşayacağına dikkat çekti. Erdoğan, Ticaret Bakanlığı'nın zincir marketlerle ilgili başladığı denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini de ifade etti. Erdoğan toplantıda KYK yurtları ile ilgili açıklama yaparken, 10 gün içerisinde 115 kamu kurumuna ait 120 bin kapasiteli tesislerin öğrenciler için yurt olarak kullanılacağını da bildirdi. Muhalefetin sahada birçok konuda spekülasyon yaptığını ifade eden Erdoğan, kurmaylarına 'Vatandaşa doğruları anlatın" talimatı verdi. Afganistan
ile ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, Afganistan'a 20 yılda en fazla yatırımı Türkiye'nin yaptığını söyledi. Erdoğan'ın "Burada en çok biz varız, halk bizi seviyor. İlişkilerimizi sıcak tutmalıyız, mevcut yönetime karşı şartlı değiliz, bir çatışma olsun istemeyiz. Taliban ile de görüşmelere açığız kapıları kapatmadık" dediği belirtildi. Toplantıda Türkiye'ye gelen Afgan göçmenlerinin büyük çoğunluğunu geri gönderildiği, bir kısmını ise kamplarda tutulduğu bilgisi paylaşıldı.