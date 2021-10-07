Son dakika: Kooperatifler Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören teklif TBMM’ye sunuldu

AK Parti milletvekilleri, Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.

30 MADDELİK KANUN TEKLİFİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kooperatif Kanunu'nda değişiklik öngören 30 maddelik kanun teklifini hazırladıklarını ve TBMM Başkanlığı'na sunduklarını söyledi



Kooperatifçilik bizim kültürümüzde önemli bir yere sahip. Bu teklifin yeni dönemde özellikle daha şeffaf, daha denetlenebilir bir yönetim oluşmasında büyük bir faydası olacağı kanaatindeyim. Teklifimize göre yönetim kurulunun üyelikle ilgili başvurulara gerekçesiz cevap vermemesinin önüne geçilmiş olacak. Şimdiki uygulamalarda özellikle kamu kaynaklarını kullanan kooperatiflerin rakip olacakları zannıyla, bazı üyelerin haklı üyelik taleplerini 'cevaplandırılmadı', 'karara bağlanmadı' şikayetleri çok yoğun geliyordu. Şimdiki döneme göre yönetim kurulu 1 ay içeresinde üyelik başvurularını olumlu veya olumsuz karara bağlama zorunluluğu getiriyor" bilgisini paylaştı.



'KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİ KURULUYOR'



Bülent Turan, yeni verilecek teklifin diğer ayrıntıları hakkında da bilgi vererek, "Bütün gelir gider raporları, bilançoları ortakların inceleme imkanı getiriliyor. Tüm yönetim kurulu üyeleri, denetçiler hepsi üniversitelerle ortak bir çalışma neticesinde eğitim programını tamamlama zorunluluğuna tabi tutuluyor. Yine çok uzun yıllar yönetici olmanın risklerini azaltmak için, üst üste yönetici ve yönetim kurulu üyesi olmanın önüne geçiliyor. Yani bir kişi en fazla iki dönem yönetici olabilir ya da yönetim kuruluna girebilir. Yine kooperatiflerin dış denetime açılmasının önü açılıyor. Ticaret Bakanlığımızın öncülüğünde 'kooperatif bilgi sistemi' kurulması öngörülüyor. Bütün üyeler açık ve şeffaf bir şekilde bütün faaliyetleri bu sistem içeresinde görecekler. Çok kıymetli bir yaklaşım. Aynı şekilde ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kadın kooperatifçilik teşvik ediliyor bu teklifle. Kadınlardan başvuru harcı alınmayacak" dedi.