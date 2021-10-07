Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı, 2 ölü

Kaza, Şanlıurfa
– Akçakale
Karayolu üzerinde Uğur Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Akçakale istikametinden gelen İsa D. kontrolündeki 63 ACP 016 plakalı otomobil, Şanlıurfa istikametinden gelen Sait A. 63 ABB 189 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu iki otomobil hurdaya dönerken iki sürücü de ağır yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan iki sürücü de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı