Son dakika: Bakan Koca’dan 3. doz aşı açıklaması! 4 ay önce...

Koca ayrıca vakalarla ilgili de "Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmalıyız. Kişilerin genç olması sebebiyle sağlık sistemi zorlanmıyor olsa da sayı çok yüksek." paylaşımında bulundu.