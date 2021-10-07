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Giriş Tarihi: 7.10.2021 13:26

Son dakika: TRT’den ihraç Salih Üzer yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Son dakika: TRT’den ihraç Salih Üzer yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü firari üyelerini yakalanması için kurulan özel ekibin başarılı çalışmalarıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor.

Son olarak 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan TRT'den ihraç firari prodüktör Salih Üzer'i saklandığı evde yakalandı. Üzer'in bylok kullanıcı olduğu ve dışarıya kılık değiştirerek çıktığı belirlendi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari üyelerinin yakalanmasına yönelik kurmuş olduğu özel ekip operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Terör örgütü üye olma suçundan aranma kaydı olan ve hakkında 7 yıla kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nda (TRT) ihraç edilen eski prodüktör firari Salih Üzer'in saklandığı evi belirleyen özel ekip, düzenlediği başarılı operasyon ile gözaltına aldı. Eski TRT çalışan Salih Üzer'in FETÖ haberleşme aracı bylock kullanıcısı olduğu ve örgütsel birçok mesajlaşma yaptığı tespit edildi. Saklandığı evden dışarıya kılık değiştirerek çıktığı belirlendi.

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Son dakika: TRT’den ihraç Salih Üzer yakalandı
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