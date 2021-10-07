Son dakika: TRT’den ihraç Salih Üzer yakalandı

Son olarak 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan TRT'den ihraç firari prodüktör Salih Üzer'i saklandığı evde yakalandı. Üzer'in bylok kullanıcı olduğu ve dışarıya kılık değiştirerek çıktığı belirlendi.



Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari üyelerinin yakalanmasına yönelik kurmuş olduğu özel ekip operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Terör örgütü üye olma suçundan aranma kaydı olan ve hakkında 7 yıla kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nda (TRT) ihraç edilen eski prodüktör firari Salih Üzer'in saklandığı evi belirleyen özel ekip, düzenlediği başarılı operasyon ile gözaltına aldı. Eski TRT çalışan Salih Üzer'in FETÖ haberleşme aracı bylock kullanıcısı olduğu ve örgütsel birçok mesajlaşma yaptığı tespit edildi. Saklandığı evden dışarıya kılık değiştirerek çıktığı belirlendi.