Soylu: HDP özür bile dilemedi

JANDARMA ve Sahil Güvenlik Akademisi
Eğitim Öğretim Yılı açılış programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, 7 yıl öce HDP
Eş Başkanı Selahattin Demirtaş
'ın "sokaklara inin" çağrısı ile başlayan 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili HDP'nin şimdiye kadar bir özür bile dilemediğini söyledi. Soylu, "Kimse unuttuk sanmasın. Sivil insanların mahallelerini, evlerini yakıp yıktılar. Okulları kütüphaneleri yakıp yıktılar. Vatandaşlarımız şehit oldu. Yaralandı, acı çekti ve size bir şey söyleyeyim mi? O çağrıyı yapanlardan hiç kimse özür dilemedi. Açık seçik, net şekilde eylem çağrısı yapanlar, sessiz sedasız da olsa, özür dilemedi. Birilerinin meşruiyet fetvasına bizim itirazımız, bizim mihenk taşımız işte burasıdır. Yıllarca PKK'nın sözcülüğünü yaptılar, ama iş özür dilemeye gelince, ne Bedirhan bebek
için, ne Şenay Aybüke
için, ne Necmettin öğretmen
için ne de şehit 37 vatandaşımız için kimse özür diledi" diye konuştu.