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Giriş Tarihi: 7.10.2021

Soylu: HDP özür bile dilemedi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Soylu: HDP özür bile dilemedi
JANDARMA ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı açılış programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 yıl öce HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "sokaklara inin" çağrısı ile başlayan 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili HDP'nin şimdiye kadar bir özür bile dilemediğini söyledi. Soylu, "Kimse unuttuk sanmasın. Sivil insanların mahallelerini, evlerini yakıp yıktılar. Okulları kütüphaneleri yakıp yıktılar. Vatandaşlarımız şehit oldu. Yaralandı, acı çekti ve size bir şey söyleyeyim mi? O çağrıyı yapanlardan hiç kimse özür dilemedi. Açık seçik, net şekilde eylem çağrısı yapanlar, sessiz sedasız da olsa, özür dilemedi. Birilerinin meşruiyet fetvasına bizim itirazımız, bizim mihenk taşımız işte burasıdır. Yıllarca PKK'nın sözcülüğünü yaptılar, ama iş özür dilemeye gelince, ne Bedirhan bebek için, ne Şenay Aybüke için, ne Necmettin öğretmen için ne de şehit 37 vatandaşımız için kimse özür diledi" diye konuştu.
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Soylu: HDP özür bile dilemedi
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