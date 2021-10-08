8’i Boğaziçili olmayan 14 gözaltı

Bogaziçi
Üniversitesi'nde yaptıkları eylem sonrası tutuklanan öğrenciler için bir grup öğrenci dün Boğaziçi Üniversitesi
Güney Kampüs önünde izinsiz gösteri yapmak istedi. Yoğun güvenlik önleminin alındığı meydanda, eylem yapmak isteyen öğrencilere müdahalede bulunan polis 14 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul
Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün (dün) öğlen saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi
Güney Kapı önünde yasa dışı toplanan gruba, İl Emniyet Müdürlüğümüz
ekiplerince yapılan dağılma çağrılarına mukavemette bulunarak karşılık veren, 8'i Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayan toplam 14 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.
ŞAHSİ BİLGİLERİNİ YAYDI
Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü M. Naci İnci'ye ait şikayet dilekçesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ağbaba, paylaşımında İnci'nin şahsi adresi ve kimlik numarası gibi kişisel bilgilerini de yayınladı. Rektör Prof. Dr. M. Naci İnci, makam aracının önünü kesip aracın üzerine çıkan kişiler hakkında 'tehdit', 'hakaret', 'mala zarar verme', 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından şikayetçi olmuştu.