Rekor eroine rekor ceza

YARGITAY Erzurum
'da 1 ton 535 kilogram eroinle yakalanan suç örgütünün liderine verilen 140 yıl hapis cezasını onadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin" olarak kayıtlara geçen operasyonda yakalanan Mehmet Zeki Fidan
, Mahmut Mısır
, Hacı Karahan
, Saruhan Özeçlik, Ali Yıldırım, Erdal Ergi ve Ahmet Özdemir'in yargılamalarına Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanmıştı. Örgüt lideri Mehmet Zeki Fidan için 140 yıl hapis cezası istenmişti. Yapılan temyiz başvurusunu görüşen Yargıtay 10. Ceza Dairesi ise kararını verdi. Daire, dosyanın her yönüyle incelendiğini belirterek Mehmet Zeki Fidan, Mahmut Mısır, Hacı Karahan, Ali Yıldırım, Erdal Ergi ve Ahmet Özdemir hakkındaki, "suç işlemek amacıyla kurulan örgütün faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ithal etme" suçundan kurulan hükümleri onadı.