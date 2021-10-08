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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kullanıcılar erişim sağlayamıyor! Instagram çöktü
Giriş Tarihi: 8.10.2021 21:55 Son Güncelleme: 8.10.2021 22:10

Son dakika: Kullanıcılar erişim sağlayamıyor! Instagram çöktü

Son dakika: Kullanıcılar erişim sağlayamıyor! Instagram çöktü

Son dakika haberleri: Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram'a erişim sağlanamıyor. Geçtiğimiz günlerde de WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim sorunu yaşanmıştı.

Son dakika haberleri: Kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalar arasında yer alan Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram hesaplarına erişim sağlayamıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Instagram'da yaşanan erişim sorunu kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Instagram" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE BENZER BİR SORUN YAŞANMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde de WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanmıştı.

Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinde yaşanan erişim sorununun şirketin alan adı sunucularını etkileyen bir değişiklik yapmasından kaynaklandığı iddia edilmişti.

Uygulamalara yaşanan erişim sorunu 6 saat sonra giderilmişti.

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Son dakika: Kullanıcılar erişim sağlayamıyor! Instagram çöktü
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