Son dakika: Kullanıcılar erişim sağlayamıyor! Instagram çöktü

Son dakika haberleri: Kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalar arasında yer alan Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram hesaplarına erişim sağlayamıyor.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Instagram'da yaşanan erişim sorunu kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Instagram" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE BENZER BİR SORUN YAŞANMIŞTI
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde de WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanmıştı.
Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinde yaşanan erişim sorununun şirketin alan adı sunucularını etkileyen bir değişiklik yapmasından kaynaklandığı iddia edilmişti.