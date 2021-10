Tenzile anne’nin acısı dün gibi taze

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın annesi Tenzile Erdoğan 'ın hayata gözlerini yummasının üzerinden tam 10 yıl geçti. 4'ü erkek ve 1'i kız olmak üzere 5 çocuğu bulunan Tenzile Erdoğan, 3 Mayıs 1924 yılında dünyaya geldi. Rize 'de Recep Tayyip Erdoğan'ın babası Ahmet Erdoğan ile evlendi. Ahmet Erdoğan, deniz yollarında kıyı kaptanı olarak çalışıyordu. 87 yaşında şiddetli karın ağrısı ve ateş şikâyetiyle ameliyat olan ve yoğun bakımda tedavi gören Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de hayatını kaybetti. Cenazesi mahşeri kalabalıkla birlikte Fatih Camisi 'nden kaldırılan Tenzile Erdoğan'ın naaşı, Karacaahmet Mezarlığı 'na defnedildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı siyasi yaşamı boyunca bir an olsun yalnız bırakmayan merhum annesi Tenzile Erdoğan, okulda, futbol yaşamında, siyasi parti gençlik kollarında ve tüm etkinliklerde, her daim oğlunun yanındaydı. Gençlik yıllarında sokakta çatışmaların yaşandığı dönemde, Kasımpaşa 'daki evlerinde sabaha kadar oğlunun gelmesini beklerdi. Annesine olan sevgisini her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz eylül ayında Türkiye 'nin 81 ilinden gelen gençlerle buluşmasında, yıllar önce annesi Tenzile Erdoğan'a okuduğu şiiri duyunca gözyaşlarını tutamamıştı.