Yüksekova kırsalındaki mağarada mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yüksekova ilçesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen mağara içerisine gizlenmiş vaziyette; 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 adet el bombası, 4 adet pil ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.