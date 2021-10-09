Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliğinde sağlıktan ulaşıma, savunma sanayiinden eğitime pek çok alanda ülkeye kazandırılan eserler sosyal medyada büyük övgü topladı. Sosyal medya kullanıcılarının başlattığı ve eserlerin tek tek sıralandığı #BirErdoğanEseriYaz hashtag'ine 20 binden fazla paylaşım yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları Başkan Erdoğan'ın dev projelerine övgüler yağdırdı.
Twitter
'da görselleriyle birlikte yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:
"Erdoğan ne yaptı ki diyenlerle; onu yaptırmayacağız bunu yaptırmayacağız, iktidar olunca şurayı yıkacağız, burayı yıkacağız, onu satacağız, bunu satacağız diyenler aynı kişiler. Hani Erdoğan bir şey yapmamıştı diye soran da yok. Kitle müsait. Sahi koyun kimdi?
Yerli ve milli savunma sanayiinde gelişen, büyüyen Türkiye
!
Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı (Artvin Yusufeli barajı) yapıldı. Türkiye'nin turizm gelirleri yüzde 200 arttı.
Anlatmaya gerek yok, durduramayacaksınız.
Yıllarca çile çekmiş Ayasofya
. Ne mutlu onu ibadethaneye çevirenlere...
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
... Say say bitmez, bu sadece bir tanesi.
Marmaray
. Gurur projemiz.
Anlatmaya gerek yok! Şehir hastaneleri!
Sana en çok ezanlar yakışır ey aziz İstanbul. (Ayasofya Camii
'nin resmiyle)