Boğaz’da kaçak yapılaşmaya İBB izni

İstanbul Beşiktaş Arnavutköy'de tadilat ve güçlendirme adı altına kaçak yapılaşma başlatıldığı iddia edildi. Arnavutköy'de vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne kaçak yapılaşma hakkında yoğun şikayette bulunmasına rağmen inşai faaliyetin durdurulmadığı ve güçlendirme çalışması yapıldığı iddia edildi. Bodrum katın üstüne kat direklerinin çakıldığı görülürken, kaçak yapılaşmanın 'tadilat ve güçlendirme' çalışması olduğu ve ruhsatlı inşaat olduğu ifade edildi.





Bölge sakinleri ise Boğaziçi ön görünümü nedeniyle inşaat faaliyetlerinin yasak olduğunu ve tadilatın da denetime tabi olduğunu belirterek yapının kaçak bir şekilde gün be gün yükseldiğine dikkat çekerek tepki gösterdi. Semtte yaşayan Nazlı Sümer Akdoğar, "Beşiktaş Arnavutköy'de yapılan bu kanunsuzluğa kim, hangi çıkarla göz yumuyor? Yetkililer neredesiniz? "Tadilat ve güçlendirme çalışması" adı altında Beşiktaş Arnavutköy'de Kanunsuz bir şekilde kaçak kat çıkılmasına kim göz yumuyor" diyerek tepki gösterdi.