Büyük filozof! Hekimler İbni Sina’nın izinde!

1985 yılından beri zirveye oynayan ve ülkemizin öncü hastanelerinden biri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesinde eğitim alan tüm öğrencilerin ayrıcalığın farkında olması amacıyla "Büyük Filozof ve Hekim İbni Sina'nın İzinde Öğrenci Başhekimler" etkinliğini gerçekleştirdi.

Sağlık hizmet sunumunun bir parçası olmak, mesleğe başlangıcın temeli olan eğitim hayatının ilk günü ile birlikte başlamaktır sloganıyla yola çıkan İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr Atilla Aral ve öğrenciler Sabah'a açıklamalarda bulundu:

"Çok az sayıda meslek ilk anından itibaren insan hayatına dokunmaya başlar ve bu ciddiyetle öğrencilerini yetiştirir.Sağlık hizmet sunumunun temeli her ne kadar teşhis ve tedavi olsa da büyük bir organizasyon kurgusu ve ekip çalışması olmadan başarılı olmak ise nerdeyse imkânsızdır. İşte tam bu nedenle de sağlık eğitimi tıp eğitimi ile birlikte kendi içerisinde birçok disiplini de geliştirmiştir. Hekim, hemşire ve diğer sağlık personelini yetiştirmek yanında kendi yöneticilerini de yetiştirmeye ihtiyaç duymuştur ve insanoğlunun gelişimi boyunca sağlık sektörü kendi teknoloji alt yapılarını da oluşturmuş ve oluşturmaya da devam edecektir.

Sağlık hizmet sunumunun ülkemizde zirvesini de tıp fakülteleri ve eğitim araştırma hastaneleri belirlemektedir. Hekim adayı öğrencilerimizin bu etkinlik sayesinde mesleklerine profesyonel olarak başlamalarıyla birlikte iyi bir hizmet vermek için hastane organizasyonlarını tam anlamıyla tanımaları büyük önem taşımaktadır. Hastanecilik sisteminde hekimden temizlik personeline kadar herkesin bir yeri bulunmakla birlikte ortak amacın tesisten hizmet alan her bir bireye şifa vermek kadar kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak olduğu gerçeğidir. Bu manada hekim adaylarımızın süreci yönetici gözüyle de görmeleri eğitim ve meslek hayatlarına önemli bir katkı sağlayacaktır.

Tüm dünyaya mal olmuş ve hastanemize de ismini vermiş olan büyük tıp insanı İbni Sina hekimliği kadar dönemi itibariyle beşeri sosyal ilişkilerin ve devletlerin bireyin sağlığı üzerindeki etkilerinin farkında olarak, sağlık hizmet sunumunun fiziki olarak da insan yönetimi olarak da örgütlenmesine önem vermiş ve çaba sarf etmiştir".

MELİS ÖZGENÇ (TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ):

"Değerli Başhekim Prof. Dr. Atilla Aral hocamın nazik davetiyle başhekim vekili olarak geçirdiğimiz bir günün, okulumun ilk günlerinde benim için harika bir deneyim olduğunu sizlerle paylaşmak isterim.



Edindiğimiz deneyimlerin bize yeni ufuklar açtığını düşünüyorum. Önümüzdeki 6 yıl boyunca iyi bir hekim olmak için elimden geleni yapmakla yetinmeyip kendimi diğer alanlarda da geliştirmem gerektiğini birinci elden tecrübe ettim.





Hastanenin sadece doktor-hasta ilişkisi olmadığını, arkasında kalite biriminden faturalama birimine kocaman bir operasyon olduğunu görerek öğrendim.



Okulumun ve hastanemizin kurumsal yapısının ne kadar güçlü olduğunu, covid-19 koşullarına uyum sağladığını yaşayarak görmüş olmaktan büyük mutluluk duydum.



Benim için erken öğrenilmiş, çok önemli bir deneyimdi.



Bu fırsatı bize sunduğu için tekrar Prof. Dr. Atilla Aral, Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Akın Kaya hocama gösterdikleri yakın ilgileri için teşekkür ederim."

SEMİH YILMAZ (TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ):

"Bir günlük hastane deneyimim, benim için paha biçilmez derecede kıymetliydi. Tıp fakültesine başlar başlamaz böylesine değerli bir tecrübe elde etmiş olmanın benim ufkumu geliştirdiğini düşünüyorum. Bu uygulamanın her sene yapılıp yapılmaması konusundaki düşüncem, öğrencilerin hastane yaşamı, hastane birimleri ve hastane yönetimi hakkında fikir sahibi olmaları için bence kesinlikle yapılmalıdır. Önümde beni bekleyen süreçten haberdar oldum. Ayrıca, ciddi manada kendimde doktorluk mesleğine bir aidiyet oluştu. Bu tıp camiasının bir üyesi olduğumu bana oldukça net gösterdi. Aklımızda bazı soru işaretleri ilk seneden kayboldu. Vizyon ve bakış açımızın genişlediğini ve geliştiğini düşünüyorum. Öncelikle bu programın düzenlenmesinde büyük ölçüde katkısı olan Sayın Başhekim Prof. Dr. Atilla Aral hocama, Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Necdet Ünüvar hocama, çalışanlara sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum