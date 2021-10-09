Emine Erdoğan: Eğitime yapılan her yatırım bir ülkenin kendine yaptığı en büyük iyiliktir

"OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ANNELER İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ"

Erdoğan, "Bildiğiniz gibi çocukların gelişiminde bazı kritik dönemler vardır. Bilim insanları, 0-6 yaşı, insan gelişimi açısından son derece önemli buluyorlar. Çocukların zihinsel gelişiminin yüzde 50'si, 0-4 yaş aralığında, yüzde 30'u ise, 4-6 yaş aralığında gerçekleşiyor. Yani, bu yaşlar, çocuklarımızın öğrenmeye en açık olduğu zamanlar. Bakanlığımız, bu bilinçle, İstanbul'da 2003 yılından önce sadece 39 adet olan anaokullarına 118 tane daha ekleyerek 157'ye çıkardı. Yapılacak yeni 100 anaokuluyla da büyük bir ihtiyaca cevap verileceğine inanıyorum. Bu büyük müjdenin, tüm ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeri gelmişken, okul öncesi eğitim çocuklar için olduğu kadar, anneler için de çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Kadınların çalışma hayatına katılmalarının, kadınların güçlendirilmesindeki hayati rolü tartışılmaz. Kadınların güçlenmesinin bir sonraki aşaması, daha güçlü ailelerin ortaya çıkması demektir. Ancak, çocuğunu gönderecek anaokulu bulamayan annelerin büyük bir ikilem içine düştüğü de bir gerçek. Çocuk bakımı bir anne için her şeyden üstündür. Bu noktada, güvenli adresler son derece önem taşıyor" diye konuştu.