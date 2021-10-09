Gece vakti yarı çıplak hırsız avı

Duyanları hayrete düşen olay İstanbul'un Esenyurt İlçesi'nde Yunus Emre Mahallesi'nde 7 Ekim günü gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre evinde oturduğu sırada güvenlik kamera görüntülerinden amcasının arabasının soyulduğunu fark eden Emir Toprak, yatağından çıkar çıkmaz yarı çıplak halde soluğu sokakta aldı. Hırsızı yakalamak için nefes kesen bir kovalamacaya imza atan Toprak, birkaç sokak öte yakaladığı hırsızın elimden amcasının iş yerine ait olan malzemeleri yakalamayı başardı. Çalıntı malzemeleri kaptıran hırsız gözlerden kaybolurken, yarı çıplak haldeki Toprak ise kurtardığı malzemelerle birlikte evine döndü. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

SPORCU OLDUĞUM İÇİN YAKALADIM



Yaşadığı olayı SABAH'a anlatan genç Toprak "Gece saat 05.00 civarındaydı, yatağımda uzanıyordum. Oturduğum dairenin altında da amcamın aracı vardı, içerisinde iş yerine ait elektrik malzemeleri vardı. Evde güvenlik kameralarını izlediğim ekrandan yüzü maskeli birinin geldiğini fark ettim. Durumdan şüphelenince cama çıktım. Elindeki tornavidayla arabayı açmıştı. Çok profesyoneldi, ben cama çıkana kadar arabayı açmış, malzemeleri dışarı çıkarmıştı. Arabayı bırakması için bağırmaya başladım, paniğe kapılınca çaldığı eşyalarla birlikte kaçmaya çalıştı. Hemen sokağa indim, yarı çıplak halde çıplak ayakla koşmaya başladım. Çok uzaktaydı ama sporcu olduğum için koşup yakalamayı başardım. Elindeki malzemelere hamle yapınca o da kaçtı. Yaklaşık 6-7 bin liralık malzeme çalmıştı, o malzemelerle birlikte geri döndüm" ifadelerini kullandı.