Jandarmadan sahte içki operasyonu! İmalathaneye suçüstü baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sahte içki imalatının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Küçükçekmece'de yer alan bir adreste sahte içki üretiminin yapıldığını tespit etti.

İMALATHANEYE SUÇÜSTÜ BASKIN



Operasyon için düğmeye basan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Küçükçekmece'de yer alan kaçak imalathaneye ve bu imalathaneden elde edilen ürülen sevkiyatının yapıldığı kamyonete eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Adreste yapılan arama çalışmalarında damıtma düzeneği kullanılarak metil alkolden etil alkol elde edildiği, elde edilen etil alkolün piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketler ile ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazır hale getirildiği tespit edildi. İmalathanede yer alan piyasaya sürülmeye hazır haldeki 8 bin litre etil alkol, 3 bin litre metil alkol, 20 bin adet boş şişe, bir adet damıtma düzeneği ve bu düzeneğe bağlı 7 adet her biri 3 bin litre kapasiteli plastik tank ele geçirildi, adreste bulunan S.O. ve U.K. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

SEVKİYAT JANDARMAYA TAKILDI



Öte yandan kaçak imalathanede üretilen sahte içkilerin yüklü olduğu kamyonet ise teslimat esnasında gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Kamyonetin içerisinde 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi, kamyonet içinde yakalanan İ.T. ve L.T. isimli iki şüpheli de gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR



Sahte etil alkolleri piyasaya sürmeye çalışan S.O., U.K., İ.T. ve L.T. isimli şüpheliler Jandarma'daki işlemlerinin ardından, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi. İ.T. ve L.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, S.O. ve U.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.