İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilimizde bugün hava durumu yağışlı olacak. Sağanak yağışın etkili olacağı iller Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il duyurulurken raporda "Bu akşam saatlerinde rüzgarın Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." İfadeleri kullanıldı.
SON DAKİKA | HAFTA SONUNA DİKKAT!
Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde hafta sonu yerel olarak sağanak tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor. Denizlerde ise Kuzey Ege'nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, (Bilecik hariç) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 17°C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 12°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 16°C, 23°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı