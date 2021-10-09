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Giriş Tarihi: 9.10.2021 07:45 Son Güncelleme: 9.10.2021 08:07

Kuvvetli rüzgar ve sağanak... Meteoroloji hava durumu raporu ile uyardı!

Kuvvetli rüzgar ve sağanak... Meteoroloji hava durumu raporu ile uyardı!

Meteoroloji’den son dakika gelen hava durumu tahmin raporuna göre; bugün 9 Ekim tarihinde Marmara bölgesi (Bilecik hariç) sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisinde olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken öte yandan Marmara bölgesine kuvvetli rüzgardan doğabilecek olumsuzluklar konusunda dikkat ve tedbir uyarısı yapıldı. İşte hava durumu raporunun detayları...

İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilimizde bugün hava durumu yağışlı olacak. Sağanak yağışın etkili olacağı iller Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il duyurulurken raporda "Bu akşam saatlerinde rüzgarın Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." İfadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA | HAFTA SONUNA DİKKAT!

Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde hafta sonu yerel olarak sağanak tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor. Denizlerde ise Kuzey Ege'nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, (Bilecik hariç) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 17°C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 12°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 23°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

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Kuvvetli rüzgar ve sağanak... Meteoroloji hava durumu raporu ile uyardı!
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