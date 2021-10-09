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Giriş Tarihi: 9.10.2021 14:03 Son Güncelleme: 9.10.2021 14:12

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan Adana'da önemli açıklamalar

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan’dan Adana’da önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuşuyor.

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün burada yaklaşık 2.5 yıllık bir aradan sonra bizleri bir araya getiren Rabbime hamdediyorum. Tabi Adana'ya boş gelinmez. Bugün yaklaşık 2.2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1.8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının resmi açılışlarını yapıyoruz.

Temelini atacağımız petro-kimya tesisi ve açılışını yapacağımız fabrikalar Türkiye'nin en zor şartlarda dahi hedeflerini nasıl kararlılıkla ilerlediğinin sembolüdür. Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin inşaa edileceği Ceyhan Endüstri Bölgesi'ni 2007 yılında kurduk. Amacımız burada ülkemiz sanayisinin en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden birinin üretimini sağlamaktı.

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Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan Adana'da önemli açıklamalar
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