Bakan Koca’dan dikkat çeken 4,3,2 paylaşımı! Güzel haberi şifreli verdi

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kastamonu'da ikinci doz Aşı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi. Bakan Koca, "Kovid-19'a karşı güçleniyoruz. İkinci doz aşı oranı bugün Kastamonu'da yüzde 75'i geçti. Mavi il sayımız 27. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım!" dedi.

'HER 4 KİŞİDEN 3'ÜMÜZ 2 DOZ AŞIMIZI YAPTIRDIK'

Açıklamalarına devam eden Bakan Koca düşündürücü bir paylaşımda bulundu. İlk olarak "4,3,2 sizce ne demek?" paylaşımı yapan Bakan Koca daha sonra yaptığı açıklamada, "Her 4 kişiden 3'ümüz 2 doz aşımızı yaptırdık!" demek. Bu illerin sayısı bugün itibariyle 27. Geride kalan 54 il hızlı hareket etmeli!" ifadelerini kullandı.