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Giriş Tarihi: 11.10.2021 05:38

Bakan Koca'dan dikkat çeken 4,3,2 paylaşımı! Güzel haberi şifreli verdi

Bakan Koca’dan dikkat çeken 4,3,2 paylaşımı! Güzel haberi şifreli verdi

Türkiye'de başarıyla sürdürülen aşılama süreci hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililer her açıklamalarında aşının önemine dikkat çekerken, Bakan Koca'dan merak ettiren bir paylaşım geldi. kinci doz aşılama oranlarına vurgu yapan Bakan Koca, "4, 3, 2 sizce ne demek? paylaşımında bulundu. Ayrıca Bakan Koca, ikinci doz aşı olan il sayısının Kastamonu ile birlikte 27'ye yükseldiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kastamonu'da ikinci doz Aşı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi. Bakan Koca, "Kovid-19'a karşı güçleniyoruz. İkinci doz aşı oranı bugün Kastamonu'da yüzde 75'i geçti. Mavi il sayımız 27. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım!" dedi.

'HER 4 KİŞİDEN 3'ÜMÜZ 2 DOZ AŞIMIZI YAPTIRDIK'

Açıklamalarına devam eden Bakan Koca düşündürücü bir paylaşımda bulundu. İlk olarak "4,3,2 sizce ne demek?" paylaşımı yapan Bakan Koca daha sonra yaptığı açıklamada, "Her 4 kişiden 3'ümüz 2 doz aşımızı yaptırdık!" demek. Bu illerin sayısı bugün itibariyle 27. Geride kalan 54 il hızlı hareket etmeli!" ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca'dan dikkat çeken 4,3,2 paylaşımı! Güzel haberi şifreli verdi
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