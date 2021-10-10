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Giriş Tarihi: 10.10.2021 14:22 Son Güncelleme: 10.10.2021 14:31

Başkan Erdoğan, Hacı Ahmet Gür'ün cenazesine katıldı

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Başkan Erdoğan, Hacı Ahmet Gür’ün cenazesine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Eğitim, Kültür Vakfı ve Güneysu İlim Öğrenenler Yardım Vakfı Başkanı, iş adamı Hacı Ahmet Gür’ün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’ndeki cenaze törenine katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Eğitim, Kültür Vakfı ve Güneysu İlim Öğrenenler Yardım Vakfı Başkanı, iş insanı Hacı Ahmet Gür'ün cenazesine katıldı. Gür için cenaze namazı Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazının ardından kılındı.



Cenaze törenine Başkan Erdoğan'ın yanı sıra TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.



Gür, Beykoz Çavuşbaşı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

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Başkan Erdoğan, Hacı Ahmet Gür'ün cenazesine katıldı
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