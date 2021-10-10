BAKAN ÖZER: OKULLARI KAPATMA ÜZERİNE BİR SİSTEMİMİZ YOK

Bu konuyla ilgili olarak Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer de bir açıklama yaparak şunları aktarmıştı. "(Okulların kapatılması gündemde mi?) Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan varyantlar beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar sıkı denetimin olduğu başka bir yer yok.