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Giriş Tarihi: 10.10.2021 20:20 Son Güncelleme: 10.10.2021 20:32

CHP'li Özkan'a görüntülerle yalanlama: İçeri alınmayan yiyecekler çıkışta vatandaşlara geri verildi

CHP’li Özkan’a görüntülerle yalanlama: İçeri alınmayan yiyecekler çıkışta vatandaşlara geri verildi

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın sosyal medyada vatandaşların "polislerden artan kumanyaları topluyor" demesinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü’nün çektiği görüntülerde vatandaşların üzerlerinden yiyecek içeceklerin güvenlik tedbiri amacıyla alındığı, çıkışta ise kendilerine ait olanları aldıkları görüldü.

ADANA VALİLİĞİNDEN TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDEKİ GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA:

Adana Valiliği, dünkü toplu açılış töreniyle ilgili bazı haber siteleri ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada "Polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri insanlar topluyor" ifadeleri ile paylaşılan görsellerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapma gereği duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan incelemede, bahse konu olayın haber içeriğinde ifade edildiği gibi görevli polislere verilen kumanyalar ile ilgili olmadığı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde güvenlik gerekçesiyle alana alınmayan ve karton kutular içerisinde arama noktaları önünde toplanan malzemelerin, etkinlik bitiminde vatandaşlarımızca geri alındığı esnada kaydedildiği anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

CHP'li Özkan'a görüntülerle yalanlama: İçeri alınmayan yiyecekler çıkışta vatandaşlara geri verildi | Video

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CHP'li Özkan'a görüntülerle yalanlama: İçeri alınmayan yiyecekler çıkışta vatandaşlara geri verildi
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