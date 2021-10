BAŞKAN ERDOĞAN, FESTİVALİN MANGAL ATEŞİNİ YAKTI:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana programı kapsamında katıldığı Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu. İşte sözleri:Bu tesis ve fabrikalar Türkiye'nin en zor şartlarda dahi nasıl hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediğinin birer sembolüdür. Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi 2024'te tamamlanıp üretime geçecek. Buradaki üretim inşallah polipropilen ithalatımızın yüzde 20'sini karşılayacak. Böylece ülkemizin cari açığına 250 milyon dolarlık pozitif yönde katkı sağlanacak. Bu yatırım sayesinde Türkiye'nin ihracatında otomotivin ardından 20 milyar dolarlık rakamıyla ikinci sırada yer alan kimya sektöründe dış ticaret açığı vermekten kurtulacağız. Yatırımlar hayırlı olsun. Yatırımcı firma, Cezayirli ortağı ve inşa sürecinde işbirliği yapacağı kuruluşlara teşekkür ediyoruz.Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine sağladığı büyük kazançla hep memnuniyet duyar. 'Gelin hep birlikte kazanalım' diyerek kapılarımızın yatırımcılara sonuna kadar açık olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum.İhracat her ay rekorlar kırarak arttı. Fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. İstihdamda salgın öncesi dönemin dahi üstüne çıktık. Böylece ülkemiz 2020'de yüzde 1.8 büyürken bu yılın ilk çeyreğinde 7.2, ikinci çeyrekte ise 21.7 büyüme oranlarıyla yükseliş trendini sürdürdü. Yükselen her yeni fabrika bacası geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlıyor. Hiç şüphesiz bu başarının ardındaki asıl kahramanlar yatırımcı ve işçisiyle özel sektör. Ülkemizdeki organize sanayi bölgelerinin sayılarının 325'e ulaşması, iş dünyamızın yatırım ve üretim iştahının artarak sürdüğünü gösteriyor.Dijitalleşme ve yapay zekâ gibi teknolojinin sağladığı yeni imkânları en iyi şekilde kullanarak ülkemizi şimdiden geleceğin üretim altyapılarına kavuşturmakta kararlıyız. Milli teknoloji hamlemiz bu vizyonumuzun ve irademizin en somut ifadesidir.Küresel düzeyde enerji, mal, hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bunları 3'te 1'i, 5'te 1'i oranında yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz. Amerika'nın, İngiltere 'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok, benzin. Aynı şekilde, Almanya 'da, Fransa 'da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar. Türkiye'de böyle bir sorun yok.Adana bizden ne biz Adana'dan vazgeçmeyeceğiz. Allah'ına kurban Adana, gadan alırım Adana. Adana'yı özlemişiz, maşallah Adana da bizi özlemiş. Biz de "Adana'ya Gel Gidek" türküsündeki davete icabetle bugün Adana'dayız. İnşallah Adana'nın kebabından yiyeceğiz, şalgamından içeceğiz. Adanalıların gönlünden kopup gelen sevgisiyle de bu güzel buluşmamızı taçlandıracağız.HACI Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bugün faaliyete geçen 26 fabrikanın da açılışını yaptık. Bay Kemal, bak "Fabrika var mı?" diyordun. İşte buyur 26 fabrikayı bugün açıyoruz. Dünyanın, salgın ve iklim değişikliği gibi krizlerin pençesinde kıvrandığı bir dönemde yapılan bu yatırımlar, iş insanlarımızın vizyonunun derinliğine işaret ediyor. İşte hep birlikte görüyoruz. Hemen yanı başımızdaki Avrupa olmak üzere gelişmiş ülkelerin hemen tamamı ihtiyaçlarını karşılamak için nereye yöneldiler? Ülkemize yöneldiler.süre önce Türkiye'nin 2053 vizyonunun ilk ve en iddialı hedefi olan Yeşil Kalkınma Devrimi'ni ilan ettik. Artık ülkemizde yapılan her yatırımı bu anlayışla planlayacak ve hayata geçireceğiz. Yeşil Kalkınma Devrimi ile sanayiden ihracata, her alanda ülkemizi yeni bir seviyeye çıkarıyoruz. Bu gerçeğin farkında olan herkes gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ediyor. Dünya ve Türkiye gerçeklerine gözleri kapalı olanlar ise kendi kısır gündemlerinde savruluyor.İSTİKAMETİMİZ her zamanki gibi milletimize dönüktür. Milletimiz bizden ne istiyor? Yatırım istiyor, işte yatırım. Milletimiz bizden ne istiyor? Üretim istiyor, işte üretim. Milletimiz bizden ne istiyor? İstihdam istiyor, işte istihdam. Milletimiz bizden ne istiyor? Güvenlik ve huzur istiyor, işte güvenlik işte huzur. Milletimiz bizden ne istiyor? Kendisinin ve ülkesinin başı dik olmasını istiyor, işte güçlü ve büyük Türkiye, velhasıl milletimiz istiyor, biz de yapıyoruz.ötekiler kendi yalan ve iftira çukurlarında debelenip dursunlar. Biz, 'Yaparsa yine AK Parti yapar' diyerek işimize bakmayı sürdüreceğiz, gerisi lafı güzaf. Herkesin sözü ve duruşu kendi cibilliyetini gösterir. Biz Adanalı gibi delikanlı, Adanalı gibi harbi, Adanalı gibi çalışkan, Adanalı gibi dik duruşlu bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Rabb'im muhabbetimizi, sevgimizi, uhuvvetimizi daim eylesin diyorum.BAŞKAN Erdoğan, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin açılışına katıldı, Adana kebabının mangal ateşini yaktı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: Dünyadan ve Türkiye'den pek çok kabiliyetli şefin katıldığı festivalimizin her geçen yıl geliştiğine şahit oluyoruz. Şehrin lezzetlerine aşinalığımızı hamdolsun hiç kaybetmedik. Artık yemek dediğimiz olay ekonomik gücü ve turizm potansiyeliyle karın doyurmanın çok önüne geçmiş bir sektörü ifade ediyor. Hamdolsun biz bu konuda pek çok markaya sahibiz. Sanayisiyle, gastronomisiyle, sanatıyla, Adana'nın tüm güzelliklerine sahip çıkıyoruz. Allah ağzımızın tadını bozmasın.SIYASİ yasaklı olduğum dönemde Adana'ya gelmiştim. Karşılamadaki pankart hâlâ aklımda. 'Seni kebap ve şalgamdan daha çok seviyoruz' yazıyordu. Bir Adanalı'nın bir başka faniye olan sevgisini bundan daha samimi anlatabilecek başka bir ifade yok..